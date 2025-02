Thiago Silva completa 15 dias sem jogos, mas Fluminense ganha tempo para defensor

Fora da lista de relacionados para enfrentar o Bangu, Thiago Silva completou 15 dias sem jogos pelo Fluminense. No entanto, o Tricolor ganhou tempo para a recuperação do defensor com a classificação à semifinal do Campeonato Carioca.

Thiago Silva entrou em campo pela última vez pelo Fluminense no dia 8 de fevereiro contra o Flamengo, mas atuou por apenas 45 minutos devido a dores no calcanhar esquerdo. Nesse momento, o zagueiro segue um cronograma de recuperação e já fez atividades no campo na última semana. No entanto, não há previsão de retorno.

No ano passado, o defensor sofreu com a mesma lesão e precisou ficar parado por mais de um mês entre 26 de setembro e o início de novembro, onde retornou no empate contra o Grêmio. Naquele período, o atleta chegou a agravar o problema entrando em campo uma semana depois do diagnóstico por contra do segundo e decisivo jogo das quartas de final da Libertadores.

Dessa vez, Mano Menezes optou por não forçar a barra e vem preservando Thiago Silva nos jogos, além de ganhar tempo para o retorno do veterano. É improvável que o atleta seja relacionado para encarar o Águia de Marabá, pela primeira fase da Copa do Brasil, na quarta-feira (26). O clube viaja ainda na segunda-feira (24) para Belém.

No fim de semana, o Fluminense encara o Volta Redonda, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, no Maracanã. Thiago Silva terá completado três semanas cheias de tratamento desde que foi afastado, embora não garanta sua presença em campo. Mas baseado na recuperação realizada em 2024, o zagueiro poderia voltar aos gramados ainda contra o Voltaço.

