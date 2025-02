Fluminense vira a chave, e Mano Menezes projeta Copa do Brasil

Com a classificação às semifinais do Campeonato Carioca assegurada, o Fluminense vira a chave e foca na Copa do Brasil. Na quarta-feira (26), o Tricolor encara o Águia de Marabá, no Estádio Mangueirão, em busca da classificação em jogo único.

Na segunda-feira (24), o Fluminense tem um treino marcado para o fim do dia e encara uma viagem para Belém à noite. No dia seguinte, a equipe de Mano Menezes faz um treino no Pará e se prepara para mais um confronto decisivo em uma sequência com partidas chaves.

Apesar das críticas pela atuação do Time de Guerreiros na vitória por 3 a 2 sobre o Bangu, Mano Menezes acredita em um duelo mais aberto pela Copa do Brasil. O comandante também afirmou que já observou jogos do Águia de Marabá e prevê uma evolução do Fluminense.

- A gente acompanhou, porque a gente vai adiantando algumas coisas sobre o adversário que temos pela frente. Culturalmente, o jogo do nordeste* não é um jogo tão defensivo, como no sul do país. Mesmo que a equipe não tenha a mesma capacidade de investimento, o jogo é jogado um pouquinho diferente. Não podemos escolher como o adversário joga, temos que encontrar soluções para cada maneira que eles se comportem e é isso que vamos tentar na quarta-feira.

Mano Menezes também comentou sobre a mudança do regulamento da primeira fase da Copa do Brasil e como esse fator pode interferir na atuação do Fluminense. No entanto, o treinador fez questão de criticar a CBF.

- A gente nunca vai para um jogo pensando que podemos empatar para passar. Estar empatando é sempre um risco muito grande, pois você pode tomar um gol e ser eliminado. Se o regulamento mudou tirando a vantagem do visitante, deveria ser feito um sorteio para saber quem vai jogar em casa e quem vai jogar fora. Você não pode tirar a única vantagem que o maior tinha e deixar que o ranking decida o local do jogo. Temos que sair daqui a com a cabeça preparada para competir e é o que vamos fazer.

Caso avance de fase na Copa do Brasil, o Fluminense irá encarar o Dourados ou o Caxias, em março. No entanto, o Tricolor já possui compromissos decisivos contra o Volta Redonda nos dias 2 e 9 de março em busca de uma vaga na final do Campeonato Carioca.