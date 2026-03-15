O técnico Luis Zubeldía voltou a defender a escolha pela escalação do zagueiro Freytes como titular após a vitória por 3 a 2 do Fluminense contra o Athletico-PR, neste domingo (15), no Maracanã. Apesar das críticas da torcida ao defensor por suposto erro no primeiro gol do Furacão, o comandante tricolor preferiu valorizar o trabalho coletivo da equipe em triunfo eletrizante.

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— As decisões são tomadas jogo a jogo, analisamos nos dias anteriores. Por isso que tomei essa decisão, considerei que a melhor dupla hoje seria Freytes e Ignácio. E assim vamos: rodada a rodada. Eu fico com o trabalho em equipe. Juan (Freytes) fez muitas coisas importantes em função da equipe, apesar dos erros que cometeu, assim como outros jogadores já cometeram. Não quero dar mais foco a um jogador do que outro. As decisões são em função da equipe, os perfis que quero nos jogadores. Para nós, é importante a sua saída com a perna esquerda, por isso joga tantas vezes. Aqui no Brasil há ótimos atacantes, o do Athletico hoje fez um ano muito bom no acesso, é complicado, segura a bola. Então as decisões são em função da equipe, e eu fico com o trabalho que fizemos — justificou.

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No jogo deste domingo, válido pela 6ª rodada do Brasileirão, o Tricolor tomou um "gol-relâmpago", empatou logo na sequência e virou ainda no primeiro tempo, terminando os 45 minutos iniciais com um jogador a mais. O resultado parecia tranquilo, mas o Furacão buscou a igualdade, e os donos da casa só conquistaram os três pontos nos acréscimos, com golaço de Guilherme Arana. Para o técnico tricolor, o roteiro mostra muitas valências de seus comandados.

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— Não merecíamos sofrer, tomamos um gol muito cedo, viramos com autoridade, aconteceu a expulsão, mas a equipe já estava dominando o jogo. Tivemos várias situações claras para matar a partida. Em uma jogada isolada, concretizaram, mas automaticamente a equipe começou a empurrar mais e, em seguida, chegamos ao gol. A equipe mostra caráter por reverter o resultado, com paciência, ataque posicional, o terceiro gol de Arana tem a ver com a claridade para tomada de decisão, o tempo certeiro do cruzamento. A equipe foi paciente, mesmo sentindo que dois pontos nos escapavam. São indícios muito positivos. Viramos com autoridade e, depois, ganhamos com paciência, evitando perder dois pontos que não merecíamos. Eu fico com isso. Em algumas ações, podem criticar Juan, mas não fico com os nomes. Eu gosto do trabalho coletivo. Vencemos um jogo muito complicado — destacou o técnico do Fluminense.

Luis Zubeldía à beira do campo em Fluminense x Athletico-PR (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / Gazeta Press)

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Outras respostas de Zubeldía após Fluminense x Athletico

Disputa entre Arana e Renê

— Tenho bons laterais e os aproveito. Quando armamos a equipe, quando Mario, Paulo e o presidente anotaram opções, projetamos seis contratações. Foram as que fizeram. É difícil realizar as projeções. A virtude foi deles de trazer os jogadores corretos para formar um bom plantel.

Postura da equipe

— A equipe inicial tinha jogadores que poderiam resolver em espaço curto contra uma defesa fechada. Não digo que é difícil, pelo contrário, é melhor jogar com um homem a mais. Teve um ponto no jogo em que tinha uma lógica importante, dilema se a gente busca um contra um, se busca passes curtos. Porque às vezes querer acelerar a jogada faz com que o rival tenha o contragolpe. Tínhamos que cuidar da bola e, ao mesmo tempo, buscar o momento da aceleração para fazer o terceiro. É um dilema quando a equipe tem um homem a mais. Quando chega a um terceiro gol, todos jogam livre porque a diferença é muita. No entanto, precisamos fazer um jogo posicional e, ao mesmo tempo, acelerar no momento certo. Tivemos chances importantes, mas não pudemos matar o resultado. Mas foram jogadas boas. Fizeram bem e tínhamos jogadores que poderiam resolver. Creio que as trocas foram boas. E gostei da entrada do Ganso, porque precisávamos de calma. Entramos em momento de exasperação nos últimos cinco minutos. Mas resolvemos muito bem. O terceiro gol foi muito bonito. Uma jogada de paciência e lindo gol.

Júlian Millán

— Com o contexto poderia pensar que Milán poderia entrar, mas jogar com dois zagueiros que não se conhecem muito não é o mesmo que colocar um atacante ou ponta. Se o Castillo entra e erra um gol ou um domínio é diferente de um zagueiro que entra em dupla sem conhecimento do companheiro. Ele chegou tem dias. Na posição de zagueiro eu prefiro que haja adaptação porque jogam em dupla com o outro zagueiro ou com o lateral. Os reforços que chegaram foram aprovados por mim, porque me agradam. Tem condições e entram na filosofia do Fluminense, de ganhar duelos, perna esquerda, de bolas longas. Com o tempo, ele vai entrar. Temos que acertar o momento. Necessito de adaptação. E não fácil enfrentar atacantes como Viveros e Mendonza. No futebol do Uruguai não se corre tanto, aqui os jogadores são mais explosivos.

Queda de ritmo

— Estava vendo aqui, tivemos 15 finalizações no segundo tempo e duas grandes situações. Tudo bem que jogamos com um a mais, mas creio que o que está falando é esse dilema de não pressionar até meter o passe entrelinhas, ou de não pressionar até acelerar, ou se fazer. É um dilema que existe quando está 2 a 1, quando o rival está em bloco baixo, não é que o rival saiu com um a menos, então queremos o espaço para atacar. Essa postura do time é para não perder a bola desnecessariamente. Vamos ganhando de 2 a 1, já vamos encontrar espaço, já vamos encontrar o melhor chute, a melhor posição para que um companheiro defina. É nesta busca paciente que aconteceu o gol. Mesmo assim tivemos duas situações claras, uma com Hércules e outra com Savarino. Se fizéssemos uma das duas, faríamos 3 a 1 e a equipe se soltaria mais.

Arana titular

— Renê vinha de duas partidas muito completas, muito físicas e emocionais. E tinha opção. O Arana é um jogador importante e bom nível. O Renê é muito importante mas também preciso dá espaço. Dei duas partidas seguidas para o Renê e hoje dei mais frescor à esquerda. Trocar me dá essa possibilidade. Ganho nas duas situações. Dar minutos a Arana lhe dá energia e, ao mesmo tempo, descansa o Renê.

John Kennedy

— Foi boa (atuação). Foi participativa, duas chances de gol. Às vezes, um atacante é mais ausente quando o jogo não se apresenta. Nessas últimas duas partidas, John fez boas partidas. Não quero ser exagerado com os elogios. Estamos num mundo em que quando o jogador vai mal é destroçado, quando joga bem, se coloca acima. Trato de ser equilibrado com a análise. Portas adentro posso ser mais extremista. Mas foi uma boa partida. Para mim, não merecíamos sofrer. Quando estamos acima no Brasileirão, significa que precisamos passar por momentos diferentes. Viramos um resultado, expulsão e quando parecia que perderíamos dois pontos, conseguimos. A equipe para estar no topo tem que ganhar esse tipo de partida. Quando ver a estatística, se 24 chutes contra 4. Cinco chances claras contra uma. A diferença faz parte.

Savarino titular e Serna no banco

— Gerou mais esse jogo associado, e isso tem a ver não com o rendimento de outros companheiros, pelo contrário. A equipe estava bem, tanto Canobbio quanto Serna são jogadores que comigo têm ido muito bem, são muito importantes, com outro perfil. O que acontece é que quando a equipe se trava é preciso mais jogadores com habilidade no espaço curto. Quando Lucho era travado pelos meio-campistas em certos jogos, esse sócio era necessário, que era o Savarino. Nos dá dinâmica do impensado dentro do jogo, porque pode ter um drible, uma assistência, uma troca de orientação, uma tabela, coisas que só podem fazer esse tipo de jogador. No fim fiz trocas, coloquei o Soteldo, para não perder esse jogo associado. É uma alternativa para algumas partidas. Gostei de como funcionou.

Duelo com o Vasco com novo técnico

— Todos passamos por isso (chegar em clube novo). Não há um diagnóstico (sobre a influência de novo técnico). Precisamos focar no que podemos fazer. No futebol você sempre precisa estar acima do adversário. Não sei o nível do Vasco, mas com certeza será difícil, ainda mais com um bom treinador como Renato. Temos que nos preparar bem e depois pensar no fim do turno.