O Fluminense venceu o Athletico-PR por 3 a 2 em jogo eletrizante, neste domingo (15), no Maracanã. O Tricolor tomou "gol-relâmpago", empatou logo na sequência e virou ainda no primeiro tempo, terminando os 45 minutos iniciais com um jogador a mais. O resultado parecia tranquilo, mas nada disso. O Furacão buscou a igualdade, e os donos da casa só conquistaram os três pontos nos acréscimos, com golaço de Guilherme Arana.

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Classificação

Com a vitória, o Fluminense assume a vice-liderança momentânea do Brasileirão, atrás apenas do São Paulo, mas com um jogo a mais que os principais concorrentes. O Athletico-PR, por sua vez, estaciona no meio da tabela, na 10ª colocação até a realização dos próximos confrontos da rodada.

Como foi Fluminense x Athletico?

O duelo começou frenético no Maracanã. Logo aos 4 minutos, o Athletico abriu o placar após falha do zagueiro Freytes, que errou corte de cabeça e entregou a bola nos pés de Zapelli. O meia acionou Mendoza, que bateu cruzado da entrada da área e acertou o cantinho de Fábio.

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Mendoza, do Athletico, comemora "gol-relâmpago" contra o Fluminense no Maracanã (Foto: Vyctor Santos / Pera Photo Press)

As vaias a Freytes tomaram conta do estádio. Contudo, a resposta do Fluminense veio rápida, quatro minutos depois: Hércules recebeu de Savarino do lado esquerdo da área e acertou um chute potente no ângulo para deixar tudo igual no placar.

A pressão tricolor seguiu depois do empate, e a situação ficou ainda mais favorável aos donos da casa aos 27' da primeira etapa. Zapelli acertou solada na coxa de Samuel Xavier, e o árbitro apresentou cartão vermelho ao meia após revisão no VAR.

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Com um jogador a mais, não demorou muito para a virada do Fluminense. Hércules acionou Savarino na área, que ajeitou para Canobbio invadir com velocidade e bater colocado no ângulo para exercer a "lei do ex" e colocar o Tricolor em vantagem.

Canobbio faz gesto de respeito e não comemora gol pelo Fluminense contra o ex-clube Athletico (Foto: Matheus Vieira / Pera Photo Press)

Na volta do intervalo, os donos da casa seguiram pressionando e levando perigo, mas sem efetividade. O Athletico, por sua vez, se fechou em busca de uma oportunidade, que veio aos 30 minutos. Esquivel lançou bola na área em cobrança de falta, e Luiz Gustavo subiu sozinho para cabecear e empatar a partida mais uma vez.

O gol não abalou o Fluminense, que seguiu pressionando. Já nos acréscimos, veio a recompensa: Lucho invadiu a área foi desarmado por Felipinho, mas Guilherme Arana ficou com a sobra e soltou uma bomba no ângulo para decidir o jogo e decretar a vitória tricolor.

O que vem por aí?

Na próxima rodada do Brasileirão, o Fluminense realiza clássico com o Vasco no Maracanã, já nesta quarta-feira (18), às 21h30 (Brasília). No mesmo dia, porém duas horas antes, o Athletico-PR recebe o Cruzeiro na Arena da Baixada.

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✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 3 X 2 ATHLETICO-PR

BRASILEIRÃO - 6ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 15 de março de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Mendoza, aos 4'/1°T (0-1), e Luiz Gustavo, aos 29'/2ºT (2-2); Hércules, aos 8'/1°T (1-1), Canobbio, aos 36'/1°T (2-1), e Guilherme Arana, aos 49'/2ºT (3-2)

🟨 Cartões amarelos: Savarino e Arana; Viveros, Luiz Gustavo e Jádson

🟥 Cartões vermelhos: -;Zapelli, aos 28'/1°T

🏟️ Público: 24.675 presentes

💰 Renda: R$ 1.153.024,50

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier (Jemmes), Ignacio, Freytes e Arana; Hércules (Ganso), Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio (Serna), John Kennedy (Castillo) e Savarino (Soteldo).

ATHLETICO-PR (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Benavídez, Terán (Aguirre), Arthu Dias e Esquivel (Nepomuceno); Luiz Gustavo (Felipinho), Portilla (Léo Derik) e Zapelli; Julimar (Jádson), Viveros e Mendoza.

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leone Carvalho Rocha (GO)

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)