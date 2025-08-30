Poucos dias após ver o departamento médico vazio, o Fluminense voltou a ter um titular da equipe afastado por contusão. O lateral-direito Samuel Xavier teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa esquerda e deverá voltar a atuar apenas em outubro.

“O lateral Samuel Xavier teve detectada uma lesão grau 2 no músculo anterior da coxa esquerda e já faz tratamento, com duração prevista de quatro a seis semanas”, informou o Fluminense em nota.

Com essa estimativa de prazo, é certo que o jogador será desfalque na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, diante do Bahia. As duas equipes se enfrentam no Maracanã em 10 de setembro, logo após a Data Fifa.

Samuel Xavier sentiu lesão no início do jogo com o Bahia

Samuel Xavier sentiu a lesão logo no início do confronto com o Bahia, na quinta-feira (28), pela partida de ida da competição. O jogador deixou o campo aos 11 minutos e, após a partida, se disse frustrado. Ainda assim, demonstrava esperança de que a recuperação seria rápida.

— É muito ruim, mas procuro não pensar tanto. Fiz o gelo, deu uma melhorada. É um bom sinal. É frustrante, você se prepara… Fiquei fora do jogo contra o Bragantino, mas foge do meu controle. Vou tratar para recuperar o mais rapidamente possível — declarou Samuel Xavier, na zona mista da Arena Fonte Nova.

Sem Samuel Xavier, Guga deve seguir na lateral-direita. O jogador foi o escolhido por Renato Gaúcho para substituir o lateral em Salvador, e a tendência é que também enfrente o Santos neste domingo (31), em Santos, a partir das 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Brasileirão.