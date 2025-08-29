Mário abre o jogo sobre dinheiro do Mundial e contratações do Fluminense: ‘Não tinha como’

Antes da derrota do Fluminense para o Bahia na Copa do Brasil, Mário Bittencourt deu entrevista ao Sportv e falou sobre o mercado do Tricolor. O presidente revelou que não planeja mais contratações nesta janela e que o dinheiro de premiação do Mundial ainda não foi pago.

- Então a tendência é que a gente feche, tenha esse fechamento de janela para os jogadores que a gente já contratou. Chegaram quatro jogadores. a gente ainda não recebeu o dinheiro do Mundial, só será pago no final de setembro. Obviamente fizemos as contratações projetando o recebimento do dinheiro. Não tinha como esperar o dinheiro para contratar. Mas eu já tinha dito em algumas entrevistas e coletivas, o Fluminense é um clube que quando a gente chegou em 2019 tinha quatro meses de salário atrasado, 8 meses de direito de imagem atrasado. Uma dívida muito alta e sem nenhum dinheiro no caixa - disse Mário, que seguiu explicando como vai utilizar parte do montante:

- A gente paga por mês, por dívidas do passado, algo em torno de R$ 6 milhões. É muito dinheiro. E não deixamos de pagar um mês sequer. Parte desse dinheiro do Mundial, parte da venda dos jogadores e das premiações são usadas para o custeio do clube, que é a folha de salário dos jogadores, que temos orgulho de dizer que está há quatros anos em dia, as imagens em dia, as premiações em dia, o 13º salário em dia, as férias em dia, o fundo de garantia em dia. Conseguimos reposicionar o clube no tamanho que o clube merece. A gente não vai pegar todo o dinheiro que a gente ganha e investir somente em contratação de jogadores porque no ano seguinte eu tenho que pagar elas e eu não garanto resultado esportivo.

Bahia x Fluminense

Em um jogo aberto até as últimas voltas do ponteiro, o Bahia se deu melhor ao bater o Fluminense por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Quando tudo se encaminhava para um empate sem gols, Luciano Juba foi o responsável pela apoteose que tomou conta da Arena Fonte Nova ao balançar as redes aos 40 minutos do segundo tempo.