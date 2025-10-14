Com as eleições presidenciais no horizonte próximo, a chapa da situação do Fluminense, formada por Mattheus Montenegro e Ricardo Tenório (vice), será lançada em evento gratuito nesta terça-feira (14), às 19h, no Salão Nobre de Laranjeiras. A dupla tem o apoio de Mário Bittencourt, presidente do clube.

A candidatura de Montenegro foi confirmada no final de agosto. O advogado e atual vice-presidente do clube é a pessoa à frente de assuntos como o Regime Centralizado de Execuções (RCE), que permite ao clube evitar penhoras e melhorar o fluxo de caixa, e conduziu as trataivas pela SAF.

Ricardo Tenório, que compõe a chapa, foi nomeado neste ano como vice-presidente de projetos especiais, ficando responsável pela conclusão das obras no CT Carlos Castilho, onde treina o time profissional, e pela revitalização de Laranjeiras. Em 2009 e 2014, foi vice de futebol nas gestões de Horcades e Peter Siemsen. Em 2016, concorreu ao lado de Mário Bittencourt, mas foram derrotados por Pedro Abad. Em 2019, formaram nova aliança, mas Tenório deixou o trio com Celso Barros para ser oposição e perdeu.

No grupo de oposição atual, a campanha do advogado Ademar Arrais é a mais adiantada. O empresário Leonardo Lespa retirou sua pré-candidatura para apoiar Arrais. O jornalista Ricardo Mazzella e o médico Celso Barros, ex-presidente da Unimed, também se lançaram como pré-candidatos.

Vale destacar que para concorrer nas eleições, é preciso coletar 200 assinaturas de sócios, exigência que pode travar algumas candidaturas. O pleito é previsto em estatuto para a segunda quinzena de novembro.

Oposição também lança candidatura

No mesmo dia, a chapa "O Flu é dos Tricolores" também lança oficialmente a candidatura de Celso Barros e Rafael Rolim. O evento será realizado entre 18h e 23h, no Jardim Botânico, e contará com a apresentação da carta de intenção dos candidatos.

Celso Barros é ex-presidente geral do Flu e presidiu a Unimed quando a empresa era patrocinadora máster do Tricolor. Nesse período, o clube conquistou a Copa do Brasil e dois Campeonatos Brasileiros. Já Rolim, é advogado e Procurador do Estado. Concorreu nas eleições de 2022 e foi derrotado por Mário Bittencourt.

Eleições podem ser decisivas para avanço da SAF

Em reunião do Conselho Deliberativo, em setembro deste ano, Montenegro definiu que a votação para aprovar ou reprovar a proposta da SAF seria realizada após as eleições presidenciais. O clube tem em mãos uma oferta liderada por Carlos de Barros, sócio da Lazuli Partners, e Alessandro Farkuh, sócio do BTG Pactual. O documento prevê um investimento total de 6,9 bilhões de reais ao longo de 10 anos, com aporte inicial de 500 milhões e assunção da dívida.

Sobre Montenegro, candidato à presidência do Flu

Mattheus Montenegro é um advogado com especialização em Direito Tributário, formado pela FGV. No Fluminense, Montenegro já liderou a pasta de relações institucionais antes de se tornar vice-presidente geral na gestão de Mário Bittencourt. Ele tem participação ativa em assuntos jurídicos e financeiros do clube, incluindo o Regime Centralizado de Execução (RCE) e a Lei Geral do Esporte (SAF).

