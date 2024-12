Fluminense faz oferta por Lucas Arcanjo, e Vitória avalia proposta

O Fluminense fez uma oferta oficial ao Vitória pela contratação do goleiro Lucas Arcanjo para a próxima temporada. Nesse momento, o Rubro-Negro avalia a proposta antes de tomar uma decisão.

Em entrevista ao "PodZé", Fábio Mota, presidente do Vitória, afirmou que a negociação deve envolver jogadores que pertencem ao Tricolor. No entanto, o mandatário não abriu o jogo sobre os nomes que estão em pauta.

- Nós recebemos uma proposta pelo Lucas Arcanjo que não envolve só ele. Envolve dinheiro, envolve jogadores, envolve bônus e a gente está analisando - disse Fábio Mota.

No Fluminense, Lucas Arcanjo é visto como o futuro substituto de Fábio, que entrará em seu último de contrato. Aos 26 anos, o goleiro do Vitória foi titular em 37 dos 38 jogos do Brasileirão e tornou-se um dos destaques do clube baiano.

Fim de ciclo no Fluminense?

Aos 44 anos, Fábio renovou seu contrato com o Fluminense em 2024 com vigência até dezembro de 2025. Espera-se que ao fim da próxima temporada, o goleiro campeão da Libertadores com o Tricolor se aposente dos gramados.

