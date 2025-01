Mano abre jogo sobre reforço após problema de Ganso e revela planejamento do Fluminense

Apesar da vitória do Fluminense sobre a Portuguesa, Mano Menezes não descartou a chegada de reforços no elenco. O clube trabalha com a possibilidade de adquirir um atacante e um volante.

No entanto, o Tricolor ganhou mais uma dor de cabeça por conta do problema de coração detectado em Ganso durante os exames de pré-temporada. O meia será reavaliado em cerca de quatro semanas, mas o camisa 10 é uma incógnita para o restante do ano.

- Eu estava falando de construção, de modelo de jogar, de ideia, de time. O elenco do Fluminense está aí quase que em sua totalidade. Talvez tenhamos alguns poucos acréscimos nesse final de janela. Estamos trabalhando para trazer jogadores que sejam um acréscimo significativo para um grupo de qualidade que temos. Temos que avaliar a situação do Ganso. Temos que esperar e podemos esperar um pouco.

No Brasil, a janela de transferências será encerrada no dia 28 de fevereiro, o que dá tempo ao Fluminense em fazer novos exames em Ganso e entender o que pode esperar para a sequência de 2025. Nesse período, Mano Menezes está focado no planejamento com os jogadores disponíveis.

O comandante afirmou que o Tricolor segue em pré-temporada, embora já tenha utilizado suas principais peças na 4ª rodada do Campeonato Carioca. No entanto, o treinador não irá forçar seus atletas no início de temporada.

- Enquanto isso, vamos trabalhar para vencer jogos e ir formando essa equipe, essa ideia de jogo. Estamos tendo muito cuidado para fazer essa preparação. Estamos em pré-temporada. Jogando oficialmente, mas em pré-temporada, porque julgamos que é necessário um tempo maior para os jogadores estarem preparados para um ano pesado.

Nesse "ano pesado", o Fluminense faz sua estreia na 1ª fase da Copa do Brasil em fevereiro, enquanto vive sob a "obrigação" de estar na semifinal do Campeonato Carioca. Além disso, o Tricolor disputa a Copa Sul-Americana, Brasileirão e o Mundial de Clubes, o que faz com que esses primeiros meses de 2025 tenham uma importância ainda maior.