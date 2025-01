Mano Menezes avalia estreia de Hércules no Fluminense e abre disputa no elenco

Treinador do Fluminense, Mano Menezes avaliou a estreia de Hércules, que iniciou na equipe titular na vitória sobre a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca. Contratado junto ao Fortaleza, o atleta atuou durante os 90 minutos e foi elogiado pelo comandante.

- Gostei de todo mundo. O Hércules está dentro do pacote do que a equipe apresentou. É um jogador de força, de retomada de bola e uma transição muito rápida, que chega à frente. Seguramos um pouquinho, porque tem uma diferença grande do estágio que o adversário e está e que nós estamos.

Questionado sobre a disputa por posições, Mano Menezes afirmou que não há ninguém garantido na equipe titular do Fluminense. O técnico também comentou que avaliará os atletas nos próximos dias antes de decidir quem iniciará o duelo contra o Madureira, no fim de semana.

- Quando o treinador inicia uma temporada, ele deixa claro aos jogadores que a disputa está aberta. Não se pode fechar a disputa com três semanas de trabalho. Nós estamos jogando o Campeonato Carioca, mas estamos preocupados em construir um modelo com os jogadores que chegaram e com o rendimento que eles vão apresentar em campo. Isso será determinante. Dentro do campeonato, temos que ganhar, futebol é assim. Todos os que não estavam em condições, não colocamos, porque não poderíamos correr os riscos. Continuará sendo assim. Avaliaremos os atletas, como reagiram e decidiremos quem vamos colocar na próxima partida.

Com a equipe principal, o Fluminense conquistou sua primeira vitória no Campeonato Carioca e subiu para a 6ª colocação. O Tricolor busca uma vaga no G-4 visando a semifinal do estadual, que será disputada em março. O Time de Guerreiros tem apenas um ponto de desvantagem para a Portuguesa, que ocupa a 4ª colocação.

