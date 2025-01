Técnico do Fluminense, Mano Menezes elogia Cano: ‘Chegou diferente’

Técnico do Fluminense, Mano Menezes elogiou o atacante Germán Cano, autor de dois gols na vitória sobre a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca. O comandante deu detalhes do retorno do atacante na pré-temporada e acredita que o argentino fará um 2025 acima do que foi a última temporada.

continua após a publicidade

- Cano se preparou nas férias. Chegou diferente. No ano passado, ele terminou diferente após tudo o que aconteceu. É natural que exista um relaxamento após conquistas. Tivemos que competir até a última rodada, mas trouxe um término melhor. Então a retomada é melhor. Tenho certeza que inicia um ano que terá um resultado diferente para ele e para todos.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O treinador também brincou com Keno, que foi estimulado por Mano Menezes a pisar mais na grande área do adversário e fazer mais gols na temporada. O técnico contou os bastidores de uma resenha entre os dois em que afirmou que o atleta poderia ganhar um contrato melhor balançando as redes dos rivais.

continua após a publicidade

- Não prometi no Fluminense mais um ano de contrato, porque não cabe só a mim. Falei que atacante que faz gol, ganha 50 mil a mais no próximo contrato quando vai renovar. Ele tem um drible, uma jogada individual muito boa, mas quando a jogada acontece no lado oposto, ele fica muito aberto. Estamos trabalhando para que ele venha para dentro e ajude a fazer gols. Brincamos e ele fez o sinal. Eu pedi 20 (mil) de comissão e fizemos o acerto.

Com a equipe principal, o Fluminense conquistou sua primeira vitória no Campeonato Carioca e subiu para a 6ª colocação. O Tricolor busca uma vaga no G-4 visando a semifinal do estadual, que será disputada em março.

continua após a publicidade