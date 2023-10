A torcida do Internacional vai contar com um reforço carioca nas arquibancadas do Beira-Rio para superar o Fluminense, na noite desta quarta-feira (4), pela semifinal da Libertadores. Isso porque, um torcedor do Flamengo foi visto no acesso ao estádio em Porto Alegre para acompanhar o duelo contra o rival tricolor e dar um 'empurrãozinho' aos colorados rumo à final da copa continental.