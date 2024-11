Saiba quantos pontos o Fluminense precisa para evitar o rebaixamento

Mano Menezes no banco de reservas durante o clássico entre Flamengo e Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Publicada em 01/11/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense encara o Grêmio nesta sexta-feira (1), em confronto direito de equipes que tentam se afastar do perigo do rebaixamento no Brasileirão. Atualmente, o Tricolor carioca está na 13ª colocação com 36 pontos, apenas dois a mais que o Juventude, primeiro time do Z-4. Assim, o clube segue fazendo as contas para se livrar da degola.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances do Flu ser rebaixado à Série B atualmente - a sete rodadas do fim do Campeonato Brasileiro - são de 15,5%. Em entrevista ao Lance!, o estatístico Tristão Garcia afirmou que o número mágico para evitar a queda neste ano é de 46 pontos. Ele ainda comparou as chances de Corinthians e Fluminense, os dois grandes mais ameaçados.

- Ambos têm 31 jogos. O Fluminense tem um ponto a mais. Mas não é só um pontinho. Se empatarem em pontos, o Fluminense tem vitórias a mais. Fluminense tem 10 e o Corinthians tem 8. O Corinthians tem quatro jogos em casa e três fora. Ele só faz confronto direto (Vitória, Criciúma e Grêmio). São adversários que estão jogando a vida. Em casa tem o Palmeiras na segunda, que luta pelo título. Aí pega o Cruzeiro, o Vasco e o Bahia mais na frente - analisa Tristão.

- O Fluminense também tem quatro jogos em casa e três fora. Os jogos do Fluminense fora são contra o Internacional, Athletico-PR e Palmeiras. Em casa, tem o Grêmio, Fortaleza, Criciúma e Cuiabá. A vantagem do Fluminense é numérica: tem um ponto e vitórias a mais - completou.

Cálculos para fugir do rebaixamento

Considerando a régua estabelecida por Tristão Garcia, de 46 pontos, o Fluminense precisa somar dez pontos nas sete últimas rodadas do Brasileirão. Ou seja, o Tricolor tem de manter um aproveitamento de 47,6% nesta reta final, já que restam 21 pontos em disputa.

O desempenho é necessário é melhor do que o produzido pela equipe até aqui na competição, mas inferior ao estabelecido desde que Mano Menezes assumiu. O Flu tem 38% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, mas a média sobe para 55,5% sob o comando do atual treinador.

Sequência de jogos

32ª Rodada - Fluminense x Grêmio - ( Cas a ) - 01/11 - 21h (horário de Brasília)

- Fluminense x Grêmio - ( ) - 01/11 - 21h (horário de Brasília) 33ª Rodada - Internacional x Fluminense - ( Fora ) - 08/11 - 19h (horário de Brasília)

- Internacional x Fluminense - ( ) - 08/11 - 19h (horário de Brasília) 34ª Rodada - Fluminense x Fortaleza - ( Casa ) - 20/11 - Sem horário definido pela CBF

- Fluminense x Fortaleza - ( ) - 20/11 - Sem horário definido pela CBF 35ª Rodada - Fluminense x Criciúma - ( Casa ) - 24/11 - Sem horário definido pela CBF

- Fluminense x Criciúma - ( ) - 24/11 - Sem horário definido pela CBF 36ª Rodada - Athletico-PR x Fluminense - ( Fora ) - 01/12 - Sem horário definido pela CBF

- Athletico-PR x Fluminense - ( ) - 01/12 - Sem horário definido pela CBF 37ª Rodada - Fluminense x Cuiabá - ( Casa ) - 04/12 - Sem horário definido pela CBF

- Fluminense x Cuiabá - ( ) - 04/12 - Sem horário definido pela CBF 38ª Rodada - Palmeiras x Fluminense - (Fora) - 08/12 - Sem horário definido pela CBF

