Além do Al Ahli, Ibañez esteve na mira do Nottingham Forest, da Inglaterra, que chegou a oferecer 25 milhões de euros pela contratação do jogador. No entanto, o clube da Arábia Saudita venceu a disputa com a equipe da Premier League, o que foi bom para o Fluminense, uma vez que o valor da transferência também foi maior.