Menos de 24 horas depois da eliminação do Fluminense para o Lanús, pela Copa Sul-Americana, Renato Gaúcho utilizou suas redes sociais para se manifestar sobre o pedido de demissão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

No post, o treinador afirmou que decidiu deixar o clube por "uma série de fatores" e agradeceu ao presidente Mário Bittencourt, ao diretor de futebol Paulo Angioni e a toda diretoria pelo apoio. Renato também fez questão de destacar o trabalho dos jogadores e funcionários do clube:

— Infelizmente não conseguimos avançar na Copa Sul-Americana e por uma série de fatores decidi que o melhor seria a minha saída. Gostaria de agradecer ao presidente Mario Bittencourt, que vem fazendo um grande trabalho, ao Paulo Angioni e a toda diretoria pelo apoio. Agradecer também a todos os membros da comissão técnica e aos funcionários. Ao grupo de jogadores, que vem fazendo um ano fantástico.

continua após a publicidade

➡️Thiago Silva revela favorito para substituir Renato Gaúcho no Fluminense

O treinador ainda mandou um recado à torcida tricolor:

— Muito obrigado à imensa torcida do Fluminense e que ela não se deixe influenciar por uma meia dúzia de "gênios" que acham que sabem tudo mas que na verdade estão destruindo o futebol.

A publicação ocorreu horas após o empate com o Lanús no Maracanã, que selou a eliminação do Flu na competição. A decisão de Renato de deixar o clube já havia sido comunicada na coletiva pós-jogo e oficializada pelo Tricolor em nota.

continua após a publicidade

Sequência do Fluminense

Por sorte, a semifinal da Copa do Brasil só acontece em dezembro. Até lá, o Fluminense terá que se reorganizar sob o comando interino de Marcão e focar no Brasileirão. O Tricolor não vive uma situação desesperadora na tabela, mas pode se complicar se não reagir logo. O campeonato de pontos corridos não perdoa oscilações prolongadas, e a queda na Sul-Americana expõe o risco de a temporada terminar com o clube em uma posição indefinida: sem título, sem vaga na Libertadores e ameaçado por baixo rendimento.

Renato se despede, mas deixa um Fluminense fragmentado, com jogadores contestados, contradições abertas e muitos pontos de interrogação para o restante de 2025.