Martinelli celebra marca expressiva pelo Fluminense: 'Muita gratidão pelo clube'
Meia levantou o troféu da Taça Guanabara no Maracanã
A vitória do Fluminense em cima do Maricá, que contou com a conquista da Taça Guanabara, ficará marcada na memória de Martinelli. Afinal, o Moleque de Xerém atingiu a marca de 300 jogos com a camisa tricolor. Em entrevista ao Lance!, após a partida no Maracanã, ele enalteceu a marca e externou a sua gratidão pelo clube.
— Agradecer a Deus, primeiramente. A todos os meus companheiros, à torcida tricolor, que fez uma linda festa. Muito feliz pela marca, uma marca muito expressiva para mim no clube, que amo tanto, com muita gratidão. Então é agradecer a Deus. Que seja o primeiro de muitos desta temporada, que a gente possa dar muita alegria à torcida tricolor — iniciou Martinelli.
— É difícil imaginar, cara. Muitos jogos, muitas coisas aqui, então acho que valeu a pena. Sou muito feliz aqui nesse clube. Posso vir em muitos, muitos mais jogos, muitos mais títulos. Tenho muita gratidão pelo clube. Só tenho que dar a minha vida por eles dentro de campo e representar a torcida tricolor — completou o tricolor.
Martinelli estreou no profissional em 2020, mas possui quase dez anos de casa. Nesse período, além das taças levantadas nas categorias de base, foi campeão da Libertadores (2023), Recopa (2024), e tricampeão da Taça Guanabara (2022, 2023 e 2026) e bicampeão Carioca em 2022 e 2023.
Números de Martinelli pelo Fluminense
- Jogos: 300
- Gols: 16
- Asssistências: 17
