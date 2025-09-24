Ex-jogador questiona demissão de Renato Gaúcho: ‘Pra doido dançar’

Renato Gaúcho não é mais técnico do Fluminense. O treinador pediu demissão do cargo após a eliminação do Tricolor nas quartas de final da Sul-Americana, na última terça-feira (23), diante do Lanús, da Argentina. Após a decisão, o ex-jogador Ronaldo Giovanelli questionou o desligamento do profissional.

Durante o programa Jogo Aberto, da emissora Band, o atual comentarista falou sobre a influência das redes sociais no pedido de demissão. Renato Gaúcho deixou claro, que se incomodou com as recentes repercussões do próprio trabalho na internet antes de oficializar o fim do ciclo no Fluminense.

- Deixa eu falar uma coisa, Renato como você cai em uma pilha dessa? De internet? Tem cara lá, que fala que é mais ídolo que o outro, que fala de clubes, mas torce para outro, então como você vai entrar em uma pilha dessa? Você tem que dar risada desses caras. Você está batendo palma para doido dançar.

Queda de Renato Gaúcho

A decisão do treinador aconteceu de forma inesperada. Durante a entrevista coletiva após a eliminação, ele revelou que havia conversado com Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, sobre o pedido de demissão.

O anúncio foi marcado por uma ampla frustração de Renato Gaúcho, que além do anúncio da demissão, questionou críticas e disparou aspas fortes sobre o atual momento do futebol. Ele deixa o cargo no Tricolor após pouco mais de cinco meses.

— Eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. A partir de agora, vai estar outro cara aqui, vocês fazem as mesmas perguntas para ele, e eu quero ver as respostas que ele vai dar. Quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele — disparou Renato durante a última resposta da coletiva.

— Eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente, nós saímos hoje de uma competição. Estamos muito bem no Campeonato Brasileiro, muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar minha cabeça, vou deixar alguns gênios da internet falando de futebol, já que eles sabem tanto — concluiu.

Números

Renato Gaúcho encerra a sexta passagem dele como treinador do Fluminense após a eliminação nas quartas de final da Sul-Americana. Em 41 jogos, ele acumulou 21 vitórias, oito empates e 12 derrotas no comando tricolor, um aproveitamento de 57,7%. O ponto alto do trabalho foi a campanha no Mundial de Clubes, que terminou na semifinal diante do Chelsea.