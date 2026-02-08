Vasco atrapalha Botafogo, e Fluminense conquista o título da Taça Guanabara
Tricolor das Laranjeiras ficou com a melhor campanha
Antes mesmo da partida contra o Maricá na noite deste domingo (8), pela última rodada da Taça Guanabara, o Fluminense ficou com o título dessa primeira fase do Campeonato Carioca. Isso foi possível por conta do tropeço do Botafogo, que disputava o troféu, contra o Vasco. Essa é a 13ª vez que o Tricolor das Laranjeiras fica com a conquista.
O Fluminense é dono da melhor campanha da Taça Guanabara, com 12 pontos, podendo melhorar ainda mais seus números em caso de vitória contra o Márica.
Durante a primeira fase do Campeonato Carioca, o Fluminense venceu Madureira, Nova Iguaçu, Flamengo e Botafogo.
14/01 - Fluminense 2x1 Madureira
17/01 - Boavista 1x0 Fluminense
22/01 - Nova Igualu 2x3 Fluminense
25/01 - Fluminense 2x1 Flamengo
01/02 - Botafogo 0x1 Fluminense
08/02 - Fluminense x Maricá*
Adversário do Fluminense nas quartas de final do Carioca
Com a liderança do Grupo A, o Fluminense encara o Bangu nas quartas de final do Campeonato Carioca. A vaga será disputada em jogo único, assim como a grande decisão do torneio. Apenas as semifinais contarão com partidas de ida e volta.
Os jogos das quartas acontecerão no próximo final de semana. A Ferj anunciará as datas e horários no início desta semana.
