imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Vasco atrapalha Botafogo, e Fluminense conquista o título da Taça Guanabara

Tricolor das Laranjeiras ficou com a melhor campanha

Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/02/2026
20:54
Atualizado há 9 minutos
Acosta comemora gol com os jogadores do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
imagem cameraAcosta comemora gol com os jogadores do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)
Antes mesmo da partida contra o Maricá na noite deste domingo (8), pela última rodada da Taça Guanabara, o Fluminense ficou com o título dessa primeira fase do Campeonato Carioca. Isso foi possível por conta do tropeço do Botafogo, que disputava o troféu, contra o Vasco. Essa é a 13ª vez que o Tricolor das Laranjeiras fica com a conquista.

O Fluminense é dono da melhor campanha da Taça Guanabara, com 12 pontos, podendo melhorar ainda mais seus números em caso de vitória contra o Márica.

Durante a primeira fase do Campeonato Carioca, o Fluminense venceu Madureira, Nova Iguaçu, Flamengo e Botafogo.

14/01 - Fluminense 2x1 Madureira
17/01 - Boavista 1x0 Fluminense
22/01 - Nova Igualu 2x3 Fluminense
25/01 - Fluminense 2x1 Flamengo
01/02 - Botafogo 0x1 Fluminense
08/02 - Fluminense x Maricá*

Time do Fluminense antes do clássico com o Flamengo no Carioca
Jogadores do Fluminense durante jogo da Taça Guanabara (Foto: Delmiro dos Santos Junior/Mochila Press/Gazeta Press)

Adversário do Fluminense nas quartas de final do Carioca

Com a liderança do Grupo A, o Fluminense encara o Bangu nas quartas de final do Campeonato Carioca. A vaga será disputada em jogo único, assim como a grande decisão do torneio. Apenas as semifinais contarão com partidas de ida e volta.

Os jogos das quartas acontecerão no próximo final de semana. A Ferj anunciará as datas e horários no início desta semana.

