Fluminense

Renato define escalação do Fluminense para enfrentar o Bahia

Partida de ida terminou em 1 a 0 para o Bahia

imagem cameraRenato Gaúcho em campo no empate entre Bahia e Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
17:59
Atualizado há 1 minutos
O Fluminense está escalado para enfrentar o Bahia nesta quarta-feira (10), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Atrás no placar depois de ser derrotado por 1 a 0 na Fonte Nova, Renato Gaúcho escalou o time para buscar o resultado.

➡️ R$ 6,9 bilhões ou R$ 500 milhões? Entenda o valor real da SAF do Fluminense

Essa é a primeira partida do Fluminense após a Data Fifa. No período, o Tricolor deu quatro dias de folga aos atletas. Esse tempo de descanso foi apontado como essencial por Renato Gaúcho diversas vezes em suas entrevistas pós-jogo por conta do desgaste do elenco. Na sequência das folgas, o time treinou cinco vezes, de sexta (5) até terça-feira (9).

Com retrospecto positivo em copas na temporada, o Fluminense chega com confiança para reverter o resultado do primeiro jogo. O próprio Renato falou após o jogo de ida que o seu time foi melhor mesmo com a derrota e buscaria o resultado no Maracanã. Contra o Bahia, em casa, o Tricolor não perde há 14 anos.

O Tricolor vem a campo com: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Nonato; Canobbio, Serna e Everaldo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X BAHIA

COPA DO BRASIL - QUARTAS DE FINAL (VOLTA)
📆 Data e horário: quarta, 10 de setembro de 2025, às 19h (horário de Brasília);
📍 Local: Maracanã;
📺 Onde assistir: SportTV e Premiere;
🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Neuza Ines Back (SP);
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

⚽ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Nonato; Serna, Canobbio e Everaldo.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo; Kayky e Willian José.

