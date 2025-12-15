Fluminense planeja próximos passos após fim da temporada 2025

O Fluminense foi eliminado pelo Vasco na semifinal da Copa do Brasil, neste domingo (14), no Maracanã. Com o resultado, o Tricolor se despediu da temporada de 2025 e começou a olhar para o ano que vem. Mas, antes disso, o clube ainda tem pendências para acertar.

Uma das mais importantes é Thiago Silva. O zagueiro de despediu do elenco no vestiário após a eliminação e colocou em dúvida sua permanência para o ano seguinte. O jogador tem contrato com o clube até o meio de 2026, mas já manifestou em diversos momento o desejo de de voltar para Europa para ficar perto da família. A vontade do Tricolor é que o craque fique o máximo de tempo possível no clube.

Ainda sobre elenco, mas mais em geral, Zubeldía deseja reforços para melhorar o time em 2026. O resultado deixou o treinador profundamente abalado. O argentino tinha como um dos grandes objetivos o título da Copa do Brasil e deixou o Maracanã desolado.

Para o ano que vem, o Fluminense busca com prioridade um camisa nove, um ponta e um zagueiro. Esse zagueiro pode ser um jogador para além da possível chegada do Nino, principalmente com uma eventual saída de Thiago Silva.

O elenco do Tricolor entra de férias a partir dessa segunda-feira (15) e se reapresenta em dois grupos no ano que vem. O primeiro, no dia 2 de janeiro. O segundo, no dia 8 de janeiro. Esses dois grupos ainda serão divulgados oficialmente. A primeira parte terá jogadores da base e outros com menos espaço no elenco principal. Nomes como Lavega, Riquelme e Lezcano devem ganhar oportunidades com Zubeldía.

O treinador entende que não teve o tempo necessário para apronfundar o elenco como gostaria. Com o objetivo de classificar o Fluminense diretamente para a Libertadores, a comissão se viu sem margem para erro no Brasileirão. As férias dos atletas serão dividas em duas partes. A primeira agora na virada do ano e depois no período da Copa do Mundo.

Fim da temporada para o Fluminense

Com o resultado, o Fluminense encerra sua temporada de 2025. O Tricolor foi finalista do Campeonato Carioca, ficou na quinta colocação do Brasileirão, semi-finalista do Mundial de Clubes, parou nas quartas da Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil.