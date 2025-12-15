Europeus reagem a possível saída de Thiago Silva do Fluminense: 'Conto de fadas'

O zagueiro Thiago Silva vive futuro incerto no Fluminense. Após a eliminação do Tricolor da semifinal da Copa do Brasil diante do Vasco, no último domingo (14), dentro do Maracanã, o clima foi de despedida dentro do vestiário. O atleta tem contrato com o clube até o meio de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Prefeito do Rio, Eduardo Paes vai ao delírio com o Vasco e brinca: 'Ponto facultativo'

Na manhã desta segunda-feira (15), o jornalista Fabrizio Romano cravou que o zagueiro decidiu deixar o Fluminense. De acordo com a informação do comunicador, a saída de Thiago Silva deve acontecer logo em janeiro de 2026.

Diante do cenário, torcedores europeus por onde o brasileiro atuou reagiram a informação. A torcida que mais se manifestou sobre o assunto foi a do Chelsea, onde o zagueiro foi campeão da Champions League em 2021. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

Tradução: "Retorno ao Chelsea. Seria um final de conto de fadas".

Tradução: "Volte para o Chelsea, rei. Não aguentamos mais o Tosin".

Tradução: "Tragam ele para casa".

Tradução: "Ainda bom o suficiente para ser titular por metade da Europa. Dê um nome a um clube que não gostaria de ter Thiago Silva neste momento".

Tradução: "O melhor zagueiro do Chelsea nos últimos anos, ainda melhor do que a maioria dos nossos zagueiros centrais nesta idade".

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Fim da temporada para o Fluminense

Com o resultado diante do Vasco, o Fluminense encerra sua temporada de 2025. O Tricolor foi finalista do Campeonato Carioca, ficou na quinta colocação do Brasileirão, semi-finalista do Mundial de Clubes, parou nas quartas da Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

O elenco Tricolor entra de férias a partir dessa segunda-feira (15) e se reapresenta em dois grupos no ano que vem. O primeiro, no dia 2 de janeiro. O segundo, no dia 8 de janeiro. Esses dois grupos ainda serão divulgados oficialmente. A primeira parte terá jogadores da base e outros com menos espaço no elenco principal.

Thiago Silva em ação no jogo entre Fluminense e Vasco pela Copa do Brasil (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)

