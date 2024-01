- Sempre fui um admirador do trabalho dele. Sempre quis entender como ele chega no resultado final, como o trabalho é feito, de onde ele tira situações de jogo, enxerga os espaços. A gente tem um contato indireto e uma admiração mútua. Quando ele me ligou para falar sobre o Fluminense, o pouco que eu tinha de dúvida, foi tirada. Era uma vontade grande e a gente conversou bastante. Aqui tem profissionais competentes para fazer essa transição. Quero poder estar 100% para aprender com ele, com os jogadores que aqui estão para crescer e evoluir. Venho vivendo coisas diferentes e acho que vai ser um ano muito especial para mim.