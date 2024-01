Além disso, o Tricolor tem uma via livre para buscar a renovação de contrato com Fernando Diniz, uma vez que o vínculo do treinador se encerra no fim de 2024. Anteriormente, o Time de Guerreiros poderia ter uma concorrência da CBF, caso a entidade estivesse gostando do trabalho e quisesse a sequência do treinador com a Amarelinha.