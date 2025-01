Meia do Fluminense, Renato Augusto deve passar por cirurgia por conta de uma luxação no ombro esquerdo sofrida no jogo contra o Madureira. O atleta realizou exames na última segunda-feira (27) após o retorno do Espírito Santo.

Após o empate contra o Tricolor Suburbano, Mano Menezes afirmou que o camisa sete corria o risco de se submeter a uma cirurgia. Com isso, Renato Augusto deve desfalcar o Time de Guerreiros pelos próximos meses.

- A lesão de Renato é uma luxação. Não sabemos o grau ainda. Se for um grau mais alto, tem que se submeter a uma cirurgia. Se for um grau mais baixo, faz um tratamento convencional - disse o treinador no domingo (27).

Com contrato até dezembro de 2025, Renato Augusto faz sua última temporada com a camisa do Fluminense. No fim do ano, o atleta deve se aposentar dos campos do futebol e iniciar sua preparação para se tornar técnico.

Passagem de Renato Augusto no Fluminense

Contratado em 2024 a pedido de Fernando Diniz, Renato Augusto tem uma passagem discreta pelo Fluminense. Na última temporada, o meia participou de 32 jogos, marcou um gol e contribuiu com uma assistência. Em 2025, o atleta sofreu uma grave lesão em sua estreia e não tem previsão de retorno.

