Apesar do time principal já estar ganhando minutagem, Mano Menezes tem aberto oportunidade para crias de Xerém mostrarem talento. Contra o Madureira, Isaque foi titular pelo Fluminense e jogou por 90 minutos.

A ideia de Mano Menezes para a partida contra o Madureira foi de preencher o meio-campo para ter mais construção. Com isso, a entrada de Isaque entre os titulares do Fluminense se fez necessária. Além disso, Riquelme entrou no segundo tempo no lugar de Renato Augusto, que sofreu uma luxação no ombro

Na opinião do técnico, as atuações de Isaque e Riquelme foram positivas. No entanto, o técnico pregou cautela com a adaptação e utilização dos crias de Xerém.

- Essa questão da diferença física fica minimizada. Hoje iniciamos com o Isaque porque tem times que precisamos de dois meias pra jogar. Tiramos um extremo porque o time tava jogando 4-3-3, o meio campo ficou vazio de construção, gente teve um pouco mais hoje a bola passando pelo meio, sendo passada, mudança de corredor. Mas é lógico que nós vamos ter a calma necessária com eles, porque são duas joias do clube com muito talento e a gente quer aproveitar esse talento da melhor maneira possível - explicou Mano Menezes. E complementou:

- Eu os enxergo como parte do elenco principal mas com cautela porque a gente sabe que eles vão oscilar, que são jovens jogadores e falta a eles uma maturidade que os outros já têm. Falta a eles uma disputa física que os outros têm mais, e eles vão caminhar nesse processo. O que que a gente tem feito na maioria dos casos, colocado eles a parte final do jogo. Quando os outros já têm 60, 70 minutos de jogo jogado.

A presença de Isaque e Riquelme se dá justamente no período em que o Fluminense não conta com alguns dos principais jogadores. Jhon Arias e Ganso sequer entraram em campo nesta temporada. Agora, Renato Augusto também pode se tornar mais uma "dor de cabeça" para Mano Menezes.

Mano Menezes conversa com jogadores do Fluminense durante jogo contra o Madureira (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (29), quando fará o primeiro clássico em 2025. O Tricolor joga contra o Botafogo às 21h30, no Estádio Nilton Santos.

