Relembre polêmica envolvendo árbitro do Fluminense na Sul-Americana

O Fluminense volta a campo pela Sul-Americana nesta quinta-feira (10), no Maracanã, contra o GV San José e quem apita o jogo é Roberto Perez, árbitro peruano. Em 2024, ele se envolveu numa polêmica por encerrar o jogo imediatamente após cobrança de pênalti.

O episódio aconteceu na partida de ida entre Palestino e Cuiabá, pela rodada de playoffs, que acabou empatada em 1 a 1. Nos acréscimos do segundo tempo, o juiz assinalou pênalti para os chilenos e Joe Abrigo foi para a cobrança. Walter, goleiro brasileiro, defendeu a penalidade, mas o meia adversário aproveitou o rebote. No entanto, o juiz já havia apitado o fim da partida.

Jogadores do Cuiabá comemoram defesa de Walter pela Sul-Americana (Foto: reprodução/Cuiabá)

De acordo com a regra sete do livro da International Board (IFAB), que regulamenta as regras do futebol, a decisão de Perez foi correta. Isso porque, conforme a regra 7, o juiz deve encerrar a partida após a conclusão da cobrança. Confira na íntegra:

"Se um tiro penal tiver de ser executado ou repetido, a duração de cada tempo deverá ser prolongada até o tiro penal ser concluido."

Em outras palavras, se um pênalti foi marcado dentro dos acréscimos e a cobrança exceder esse tempo, o árbitro poderá encerrar o jogo após a batida. Diante disso, entende-se que o rebote é uma nova ação, de modo que o lance original foi concluído. Na ocasião, foi dado mais quatro minutos e, por conta da checagem do VAR, o relógio já marcava quase 14. No fim, a partida terminou empatada e, no jogo de volta, o Palestino venceu por 2 a 1, avançando para as oitavas de final.

No encontro entre Fluminense e GV San José, Roberto Perez será auxiliado por Jesus Sanchez e Enrique Pinto, também peruanos. O VAR será comandado pelo equatoriano Gabriel González.