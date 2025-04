Em sorteio realizado nesta quarta-feira (9), ficou definido o adversário do Fluminense na Copa do Brasil. Na terceira fase, o Tricolor enfrenta o Aparecidense, nos dias 30 de abril, no Maracanã, e 21 de maio, em Aparecida de Goiânia.

Na terceira fase, além dos 20 times que avançaram da segunda fase, entram os 12 classificados diretamente. Nas etapas anteriores, o Flu derrotou o Aguia de Marabá em uma goleada histórica por 8 a 0 e depois o Caxias por 2 a 1, ambos fora de casa. A partir de desta fase, a classificação será decidida em jogos de ida e volta.

Para a deifnição dos potes, foi utilizado o Ranking Nacional da CBF. No pote 1, estão os 16 melhores colocados, enquanto no 2, do 16º ao 32º. Confira a divisão:

Pote 1 : Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense , Flamengo, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco.

: Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, , Flamengo, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco. Pote 2: Aparecidense, Botafogo-PB, Brusque, Capital-DF, Ceará, CRB, Criciúma, CSA, Maracanã-CE, Maringá, Náutico, Novorizontino, Operário-PR, Paysandu, Retrô-PE, Vila Nova

Histórico do Fluminense na Copa do Brasil

Time do Fluminense em jogo pela Copa do Brasil (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Esta será a 28ª participação do Tricolor, campeão em 2007 e vice-campeão em 1992 (Internacional) e 2005 (Paulista). Na campanha do título, Renato Gaúcho estava em sua quarta passagem pelo clube, que também contava com Thiago Silva.

Na temporada passada, o clube entrou na segunda fase e derrotou o Sampaio Corrêa sem dificuldades, fazendo 4 a 0 no placar agregado. No entanto, a campanha se encerrou nas oitavas, quando foi eliminado pelo Juventude após perde no Alfredo Jaconi por 3 a 2 e empatar em 2 a 2 no Maracanã.

Das últimas cinco edições que disputou, a melhor campanha foi a de 2022, quando chegou até a semifinal e caiu para o Corinthians. Depois de um empate em 2 a 2 no Rio de Janeiro, a decisão ficou para a Neo Química, mas apesar da boa fase do Tricolor, o time sentiu as ausências dos volantes Nonato, que foi para o Ludogorets, e André, suspenso. Os demais times que cruzaram o caminho do Fluminense foram Vila Nova-GO (5x2 no agregado), Cruzeiro (5x1) e Fortaleza (3x2).

Histórico do Aparecidense

Esta é a quinta participação do Aparecidense na Copa do Brasil. A primeira foi em 2016, quando eliminou o Sport na estreia, vencendo por 4 a 1. Na etapa seguinte, perdeu para o Ypiranga e deixou a competição.

Um dos feitos do clube goiano na competição foi em 2018, quando venceu o Botafogo, na primeira fase, por 2 a 1, eliminando o clube carioca. Em 2025, o clube de Aparecida de Goiânia já deixou Votuporanguense e Cascavel pelo caminho.

A última participação foi em 2024, quando caiu na primeira fase para o Vila Nova-ES. Naquele ano, o Camaleão foi rebaixado para a Série D do Brasileirão.

