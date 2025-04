Fluminense x GV San José: onde assistir e prováveis escalações

Ficha do jogo FLU SAN 2ª rodada Sul-Americana Data e Hora Quinta-feira (10), às 21h30 (Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro Árbitro Roberto Perez (PER) Assistentes Jesus Sanchez e Enrique Pinto (PER) Var Gabriel González (EQU) Onde assistir

Fluminense e GV San José se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. O duelo é válido pela segunda rodada da Sul-Americana e terá transmissão exclusiva da Paramount+ (streaming).

Na primeira rodada, o Tricolor viajou para a Colômbia e venceu o Once Caldas por 1 a 0, com gol de Germán Cano. Por sua vez, o GV San José estreou com empate em 1 a 1 com o Unión Española. O time chileno saiu na frente, mas nos minutos finais, Joel Pissano igualou o placar para os bolivianos.

Com isso, o Fluminense lidera o grupo com 3 pontos, seguido pelo Unión Española e GV San José, com 1. Em último, o Once Caldas, que não pontuou. O outro duelo do grupo F acontece nesta quarta-feira (9), às 21h30.

Para a partida, o Flu chega com mudanças em relação à estreia. Começando pela chegada de Renato Gaúcho, novo treinador do time. Em campo, Samuel Xavier deve assumir a lateral direita já que Guga se lesionou no último jogo pelo Brasileirão. Além dele, Fuentes, Riquelme e Isaque seguem em recuperação.

O meio deve ser mantido, mas Renato ganhou o reforço de Ganso, que voltou a jogar no final de semana. O camisa 10 está recuperado da miocardite e agora trabalha para aprimorar o condicionamento físico. Renato Augusto, embora esteja treinando normalmente, ainda não deve ser opção.

Ganso em campo pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Confira as informações do jogo entre Fluminense e GV San José

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X GV SAN JOSÉ

SUL-AMERICANA - 2ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 10 de abril de 2025, às 21h30h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Paramount+

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Thiago Silva e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Arias, Cannobio e Cano.

GV SAN JOSÉ: Poveda; Jhoni Ramallo, Seimandi, Michelli, Dico Roca, Sergio Villamíl, Bejarano, López Pissano, Calero, Arismendi e Becerra.