Um dos destaques de 2024, Kauã Elias antecipou seu retorno aos treinos e projetou um ano melhor para o Fluminense. O centroavante ainda não fez trabalho de campo, mas já realizou testes físicos na última segunda-feira (6).

- Estava ansioso e querendo voltar para cá. Se Deus quiser será uma temporada boa, com títulos e muita vitória para a torcida tricolor - declarou o jovem em entrevista à FluTV.

Em 2025, Kauã Elias seguirá brigando por um espaço no time titular do Fluminense com Germán Cano e Lelê. O atleta já é visto por clubes europeus e não tem permanência garantida até o fim da temporada caso surja uma proposta no meio do ano.

O elenco principal da equipe comandada por Mano Menezes retoma ao CT Carlos Castilho na quarta-feira (8). Apenas Joaquin Lavega não deve estar com o plantel, uma vez que está integrado ao Uruguai Sub-20.

Outros reforços do Tricolor já estão sendo comandados por Marcão, como são os casos de Juan Freytes, que chegou em definitivo do Alianza Lima, e Paulo Baya. Hércules só deve iniciar os treinamentos na quarta-feira (8) após ter disputado o Brasileirão até o fim com o Fortaleza.

