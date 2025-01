O Fluminense decidiu encerrar duas negociações que estavam em andamento e, acreditava-se, bem encaminhadas. Nesta quarta-feira (8), o tricolor descartou as contratações do atacante Rony e do volante colombiano Cuéllar. O clube agora volta ao mercado atrás de novas opções.

Cuéllar pertence ao Al-Shabab, da Arábia Saudita, e tem contrato válido até 2026, mas ele negocia a rescisão diretamente com o clube árabe. O volante é bem visto nas Laranjeiras e estava na mira do Fluminense. Mas o clube carioca soube que o volante está em tratativas também com o Grêmio e, por isso, decidiu encerrar a negociação.

Vale ressaltar que, mesmo que o colombiano consiga liberação do Al-Shabab, ele só deverá se transferir para o futebol brasileiro no meio do ano. Isso porque o clube saudita está classificado à semifinal da Copa do Rei da Arábia Saudita, cujo duelo está marcado para abril. E a janela de transferências para o futebol brasileiro se encerra no fim de fevereiro.

Por que o Fluminense desistiu de Rony

Rony, por sua vez, estava próximo de acertar a transferência para as Laranjeiras. O acordo já estava costurado entre Palmeiras e Fluminense, faltando apenas o clube carioca acertar as bases salariais com o jogador. O atacante, contudo, fez jogo duro e o negócio desandou. A informação foi dada inicialmente pelo “GE”, e confirmada pelo Lance!.

A reportagem apurou que o Fluminense fez uma primeira oferta salarial que foi rechaçada por Rony. O clube, então, apresentou uma contraproposta, com vencimentos 10% maiores.

Nesta quarta-feira, os representantes do atacante apresentaram uma nova pedida. E o valor, 50% maior do que o proposto pelo Fluminense, assustou os dirigentes. Na avaliação dos cartolas, a pedida de Rony “é totalmente fora da realidade”. Por isso, o tricolor carioca desistiu da contratação.