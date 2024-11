Rebaixamento? Sul-Americana? Entenda como Fluminense foi afetado após derrota

Mano Menezes observa treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a derrota para o Internacional, o Fluminense viu Juventude e Bragantino se aproximando na classificação do Brasileirão. No entanto, a equipe de Mano Menezes segue na 14ª colocação e na luta contra o rebaixamento, mas sonhando cada vez mais alto com uma vaga na próxima Sul-Americana.

Com o fim dos jogos do último fim de semana, o Time de Guerreiros elevou suas chances de queda, que passaram de 15,1% para 20,5%, segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O clube está empatado em número de pontos com Criciúma e Juventude e tem apenas um ponto de diferença para o Z4.

Apesar da chance de ser rebaixado ter aumentado, o Fluminense também elevou a possibilidade de assegurar uma vaga na próxima edição da Sul-Americana. Principalmente após a vitória do Flamengo na Copa do Brasil, que abriu mais uma vaga para brasileiro no torneio da Conmebol.

Atualmente, o Vitória, que também está na luta para não cair para a Série B, conquistaria uma vaga para a próxima Sul-Americana. No entanto, as chances do Tricolor subiram de 32,1% para 37,7% e são maiores do que as do Rubro-Negro, que possui um calendário mais complicado nas últimas cinco rodadas.

"Finais" do Fluminense

Com duas semanas cheias de treinos, o Fluminense inicia nesta terça-feira (12) sua preparação para encarar o Fortaleza. Enquanto o Tricolor busca se distanciar da zona da degola e se aproximar de uma vaga na Sul-Americana, o Leão mantém vivo o sonho pelo título do Campeonato Brasileiro.

Além do confronto com o Fortaleza, o Time de Guerreiros tem mais dois jogos em casa para se garantir na elite contra Criciúma e Cuiabá. Longe de casa, onde a equipe de Mano Menezes não tem bom aproveitamento, o clube encara Athletico-PR e Palmeiras.