Quem é Marcelo Pitaluga, provável reforço do Fluminense?

O Fluminense está próximo de anunciar o retorno de Marcelo Pitaluga. Atualmente no Liverpool, o goleiro tem negociações avançadas reforçar o Tricolor das Laranjeiras, segundo o portal "ge". Formado na base do clube carioca, o jogador de 22 anos tem passagens por seleções de base do Brasil e está nos Reds desde 2020.

A carreira de Marcelo Pitaluga

Marcelo Pitaluga nasceu em Niterói e foi lapidado nas categorias de base do Fluminense, no tradicional centro de formação de Xerém. Em 2020, aos 17 anos, Pitaluga foi negociado com o Liverpool por cerca de € 1 milhão (R$ 5,3 milhões à época), após integrar o elenco da Seleção Brasileira sub-17, que conquistou o título da Copa do Mundo da categoria, embora tenha sido reserva de Matheus Donelli, do Corinthians.

Apesar da expectativa em torno de seu desenvolvimento, Pitaluga não teve oportunidades no time principal do Liverpool, limitando-se a atuar pelas equipes sub-21 e sub-23, além de empréstimos para ganhar rodagem. Na última temporada, o goleiro foi cedido ao Macclesfield, clube das divisões inferiores da Inglaterra, onde acumulou minutos importantes.

Marcelo Pitaluga terá espaço no Fluminense?

Fábio, veterano de 43 anos, tem a aposentadoria como possibilidade próxima. Assim, Marcelo pode ser peça importante na reformulação da posição de goleiro no Fluminense e terá tempo de seguir de desenvolvendo à sobra do ídolo do Tricolor.

