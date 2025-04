Cano sofre lesão ligamentar no joelho e preocupa o Fluminense

O Fluminense divulgou nesta quarta-feira (30) os resultados dos exames de imagens de Germán Cano. O atacante teve constatada lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e já iniciou tratamento no CT Carlos Castilho.

Em nota, o Tricolor não deu prazo para retorno do camisa 14. O tratamento será conservador, com fisioterapia e reforço, sem a necessidade de intervenção cirúrgica para correção da lesão.

Imagem preocupante

Germán Cano deixou o gramado logo cedo na partida contra a Aparecidense, pela terceira fase da Copa do Brasil, aos seis minutos do primeiro tempo. O Fluminense venceu por 1 a 0 com gol marcado por Keno aos 36 da segunda etapa.

No lance, o argentino levou a pior em disputa com o zagueiro Lucas Rocha, da equipe goiana. Após cruzamento na área, eles disputaram no alto e, na hora da queda, o defensor acabou se apoiando no joelho esquerdo do camisa 14.

Cano em campo pelo Fluminense na Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Cano foi atendido ainda dentro do gramado e não conseguiu continuar. Com dificuldade para caminhar, ele foi retirado de maca pela equipe médica do Tricolor.

No banco de reservas, Germán Cano iniciou tratamento aplicando gelo para acelerar o processo e evitar inchaço. Ele, que é o artilheiro da temporada com 14 gols, deve desfalcar o Fluminense nos próximos jogos. O time comandado por Renato Gaúcho volta a campo no sábado (3), contra o Sport, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.