Ex-Fluminense participa de reality apresentado por Felipe Andreoli

A nova temporada do 'Power Couple Brasil', reality show de casais da Record TV apresentado por Felipe Andreoli e Rafa Brites, estreou nessa terça-feira (29). Entretanto, um participante chamou a atenção dos fãs de futebol: Radamés Furlan, ex-Fluminense. Com 38 anos, o atleta atualmente está sem clube e vive em Brasília, com sua esposa, Carol.

Ao lado de Carol, ele compartilha diversas fotos nas redes sociais com as filhas e o filho. Mas reclama, em tom de brincadeira, que o tempo está passando muito rápido e que sente saudade de quando pegava uma das filhas no colo. Vale destacar que Radamés não é um novato em reality, ele já esteve no programa “A Fazenda”, da mesma emissora, em 2013.

- Estamos chegando com muita garra, cheios de entusiasmo, prontos para a competição no #PowerCouple! - compartilhou o casal pelas redes sociais.

Casal está participando do Power Couple 2025 (Foto: Reprodução/Instagram)

Radamés e Carol entraram no Power Couple Brasil 7 pelo “Team CasalFurlan”. Além deles, outros 14 casais estão confinados na mansão em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo, para disputar o prêmio final.