O Cartola é até hoje um dos mascotes mais conhecidos do futebol carioca. Ele surgiu em 1943, criado pelo cartunista argentino Lorenzo Mollas, a pedido do Jornal dos Sports. O Cartola fazia uma alusão ao fato do Fluminense ter sua imagem historicamente ligada a elite. Já em 2000, surgiu o Cartolinha, personagem voltado para o público infantil. Tudo começou a mudar em 2009, quando o Fluminense escapou das suas 99% de chance de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A partir desse momento, com a arrancada histórica, o Tricolor passou a ser apelidado de Time de Guerreiros. Liderada por Fred, Conca e companhia, a equipe das Laranjeiras foi campeã brasileira no ano seguinte e o nome se consolidou.