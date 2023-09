Além disso, o treinador contará com Samuel Xavier, que foi expulso no jogo de ida da semifinal contra o Colorado e não participará da partida no Rio Grande do Sul. Outros nomes importantes do elenco, como o do zagueiro Marlon, que veio da Europa, e o volante Martinelli podem pintar entre os titulares, uma vez que Felipe Melo tem 39 anos e precisa de tempo para se recuperar fisicamente entre um jogo e outro, enquanto André está suspenso.