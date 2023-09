Jogo contra o Inter registra maior renda na história do Fluminense; veja ranking

As maiores rendas na história do Fluminense



Até então, o jogo com a maior renda bruta do Fluminense era a vitória de 4 a 1 sobre o Flamengo, na final do Carioca deste ano. Na ocasião, foram R$ 4.970.114 arrecadados com a venda de ingressos.



Outras cinco partidas disputadas na temporada atual aparecem no top 10: Olimpia, Argentinos Juniors, Flamengo (outras duas vezes) e River Plate. Confira a lista completa abaixo.



