Presidente do Fluminense critica pedido do São Paulo por anulação de jogo: ‘Sabe que não tem sentido’

09/09/2024

Presidente do Fluminense, Mário Bittencout se pronuniou sobre o pedido do São Paulo de anular a partida do último dia 1º. Em declaração ao portal ge, o mandatário tricolor discorda do argumento que teria acontecido "erro de direito" e critica a postura do Soberano. Além disso, acusou o adversário de tentar o mesmo artifício contra o Atlético-MG, em 2020.

— Tenho 25 anos de experiência na Justiça Desportiva e posso afirmar que não existe qualquer fato ou fundamento jurídico que justifique essa medida ajuizada pelo São Paulo. O São Paulo não tem razão em seu pedido porque não houve qualquer erro de direito no caso em questão que justifique anulação da partida. Alias, não houve erro de direito, de fato ou qualquer prejuízo ao São Paulo no referido lance.

— Para que se anule uma partida por erro de direito, além da comprovação do erro (que não houve neste caso), se faz necessária a interferência direta no resultado, o que também não ocorreu. E se tivesse havido erro de fato, o que também não ocorreu, mesmo assim não se poderia falar em anulação de partida porque erros de fato não constituem fundamento para anulação de partida, fosse assim, toda rodada do campeonato teria jogo anulado pelo Tribunal.

— E o São Paulo sabe que não tem sentido o pedido que está fazendo, até porque em 2020 tentou a mesma coisa contra o Atlético Mineiro e não teve sucesso no Tribunal. Nós confiamos que o Tribunal não deixará essa medida prosperar e prestigiará o resultado conquistado de forma justa dentro de campo, evitando abrir um precedente perigoso para a estabilidade da competição — disseo presidente do Fluminense.

Relembre o caso

Aos 30 minutos da etapa inicial, Calleri e Thiago Santos disputavam uma bola no campo de defesa do Fluminense. O árbitro viu uma falta do argentino no brasileiro, mas optou pela lei da vantagem. No entanto, Thiago Silva colocou a mão na bola para cobrar a falta e deu início a jogada que originou o gol.

Em áudio divulgado pela CBF da conversa entre a equipe do VAR e Paulo Cesar Zanovelli, o árbitro foi flagrado se contradizendo enquanto avaliava a jogava no monitor. O lance gerou uma revolta imediata entre os atletas do São Paulo.

– Eu ia dar a vantagem, o jogador (Thiago Silva) para e bate a falta. Eu dou sinal de falta. Vamos seguir. Eu dei a vantagem, eu segui. É gol legal, tá, Igor (Junio Benevenuto, o VAR)? - disse o árbitro antes de confirmar o gol do Fluminense.

Segundo o artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), uma partida pode ser anulada caso uma regra do futebol não seja cumprida pelo árbitro. Esse é o entendimento do Tricolor em busca de um novo jogo, embora uma reversão seja vista com muita dificuldade.