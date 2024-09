Thiago Silva revela desejo pelo bi da Libertadores com o Fluminense: ‘Sonho dia e noite’

Thiago Silva espera conquistar seu primeiro título de Libertadores na carreira (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 14:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Líder do Fluminense, Thiago Silva chegou na janela de transferências do meio do ano e foi um dos responsáveis por livrar o Tricolor da zona de rebaixamento. Nesse momento, o defensor sonha com a conquista da Libertadores e retribuir o carinho que recebe das arquibancadas.

- Eu já estou vivendo um sonho de ter voltado para casa. Estou procurando retribuir o carinho dentro de campo. A gente tem uma disputa grande pela Libertadores diante de um adversário forte, que é o Atlético-MG. Com muito respeito ao adversário, vamos fazer de tudo para conquistar o bicampeonato. Essa competição é uma coisa que eu sonho dia e noite. Espero que possa dar tudo certo. Tenho certeza que os jogos contra o Atlético-MG serão mais difíceis do que foi contra o Grêmio - disse à Flu TV.

Apesar dos bons resultados recentes, o Fluminense ainda se encontra próximo da zona de rebaixamento, o que Thiago Silva quer mudar até o fim da temporada. O zagueiro acredita em um final de ano melhor do que o início de 2024 do Time de Guereiros.

- A expectativa é grande. Estou muito feliz com meu retorno, com esse momento que estamos atravessando. Eu falei que meu maior título era tirar o Fluminense dessa situação delicada, mas sem esquecer da Libertadores. O ano tem tudo para terminar melhor do que está. Temos um grupo forte, qualificado. Temos uma margem grande para terminar o ano como o Fluminense merece.

Desde a Data Fifa, o Fluminense está sem jogos, o que favoreceu a concessão de folgas aos atletas e semanas cheias de treinos. Na sexta-feira (13), a equipe viaja para Caxias do Sul, onde encara o Juventude, no domingo (15).