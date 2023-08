O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, foi firme ao criticar tentativa do Vasco em jogar novamente no Maracanã. Após negativa do Consórcio Maracanã, o Cruz-Maltino entrou na Justiça pelo direito de mandar a partida contra o Atlético-MG, no próximo dia 20, no estádio. Em entrevista ao GE, Mário disse que o objetivo do rival seria apenas "tumultuar".