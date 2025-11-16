Ao Lance!, a última entrevista de Celso Barros: 'Falar de Fluminense, algo que amo profundamente'

Na terça-feira (11), quatro dias antes do dia do seu falecimento, Celso Barros deu, ao Lance!, sua última entrevista. Visivelmente cansado pela idade avançada, o amor pelo Fluminense falava mais alto.

Celso Barros era pré-candidato à presidência do Fluminense para o triênio de 2026-2028. O ex-patrocinador do clube revelou que nem queria ser candidato inicialmente, mas acabou aceitando os pedidos dos companheiros da oposição. Bem-humorado, o médico finalizou a entrevista deixando claro seu amor pelo Tricolor.

— Queria agradecer a vocês mais uma vez, como vai ser apresentado depois, mas aqui eu estaria pedindo voto dos tricolores nessa eleição, mas espero que tenham a oportunidade de voltar aqui em outro momento, quem sabe até como presidente eleito, me coloco à disposição , ou até em outra oportunidade para falar de futebol, para falar de Fluminense, que é algo que eu amo profundamente. Então, muito obrigado a todos, obrigado ao carinho enorme que a torcida tricolor tem comigo. É uma das coisas mais gratificantes, as pessoas, às vezes, dirigentes, são complicadas, mas quando eu saio do Maracanã, as pessoas querem me abraçar, querem tirar foto. Isso mostra o carinho e o reconhecimento de 15 anos que nós tivemos à frente do patrocínio do Fluminense. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. O Flu é dos tricolores. Viva o Flu!

Leia a apresentação inicial de Celso Barros, na abertura de sua última entrevista.

— Eu sou Celso Barros, sou médico, pediatra, tenho 73 anos de idade, tricolor desde o nascimento e fui patrocinador do Fluminense, em um dos períodos mais difíceis da história do Fluminense, quando estávamos na Série C. E a partir dali assumimos o patrocínio, já contei várias vezes, eles pediram apoio para contratar na época, a Seleção Brasileira, a equipe da comissão técnica, Parreira, enfim, todos. Então, essa é a minha história no Fluminense, várias conquistas nesse período. Fui candidato em 2016 com o atual candidato, o pré-candidato, que tem que inscrever a chapa, que é o Ademar Arrais, eu era o candidato a presidente, ele era meu vice. Ficamos em terceiro lugar, o vencedor foi Pedro Abad, que nem encerrou o mandato, mas foi eleito. Durou só dois anos e seis meses. Então depois concorri com o Mário, ganhamos com o vice-geral. Aí houve também o episódio que todos já sabem, foi um rompimento nosso. E a partir daí caminhei e estou aqui como candidato. Não por mim até, porque eu participei de todos os processos buscando a unidade das oposições, com Ademar, com Rafael Rolim, Monteagudo, Marcelo Souto. Se o Montenegro é o grande nome, que seja eleito. Se for eu, muito bem. Se não for, eu participei, eu lutei, me coloquei, me expus. E tenho uma trajetória evidentemente de vitória no Fluminense.

Morre Celso Barros, ex-patrocinador e pré-candidato à presidência do Fluminense

Morreu neste sábado, aos 73 anos, Celso Barros, pré-candidato à presidência do Fluminense para o próximo pleito, a ser realizado no dia 29 de novembro. O renomado médico, torcedor apaixonado do clube das Laranjeiras, foi líder do projeto da Unimed que patrocinou o Tricolor de 1999 a 2014. Ele sofreu um infarto e não resistiu.