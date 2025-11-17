Fluminense tem chance de tirar outro Brasileirão do Flamengo

O Fluminense x Flamengo do dia 19 de novembro, pela 34ª rodada do Brasileirão, carrega um enredo que o torcedor tricolor conhece bem e que o rubro-negro teme repetir. Assim como aconteceu em 2023, o Fluminense chega ao clássico podendo interferir diretamente na disputa pelo título brasileiro, tendo o Flamengo como possível "vítima".

Há dois anos, também pela 34ª rodada e no mesmo Maracanã, o Tricolor recém-coroado campeão da Libertadores empatou em 1 a 1 com o Flamengo. A equipe de Fernando Diniz já não brigava por nada na tabela, vivia a ressaca do título continental e, mesmo assim, segurou um rival que disputava ponto a ponto a liderança com Botafogo e Palmeiras. O gol de Yony González virou espécie de "troféu extra": além de conquistar a América, o Flu ainda atrapalhou o maior rival na corrida pelo Brasileirão, algo comemorado como um feito à parte pela torcida.

O cenário se repete em 2025. O Flamengo lidera o campeonato com três pontos de vantagem pro Palmeiras e não pode desperdiçar pontos. Do outro lado, o Fluminense – hoje comandado por Luis Zubeldía – ainda luta para confirmar matematicamente sua vaga na Libertadores e não entra em campo apenas para cumprir tabela, como ocorreu naquela temporada pós-título. Se vencer, o Tricolor não só se aproxima da vaga continental como reacende no torcedor a memória recente de interferir na disputa do Flamengo pelo Brasileirão.

Remanescentes do Fluminense

Entre os que jogaram aquela partida e ainda estão no Fluminense, estão: Fábio, Samuel Xavier, Lima, Martinelli, Ganso, Keno e John Kennedy. Do lado Rubro-Negro: Rossi, Léo Pereira, Filipe Luís – agora como treinador –, Ayrton Lucas, Pulgar, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Cebolinha.