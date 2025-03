Ceará anuncia empréstimo de atacante Lelê, do Fluminense

Prestes a iniciar sua campanha no Brasileirão de 2025, o Ceará anunciou um novo reforço nesta quinta-feira (27). Trata-se do atacante Lelê, que chega por empréstimo junto ao Fluminense, com vínculo até o fim da temporada.

O jogador de 28 anos já realizou exames e assinou o contrato. Contratado pelos cariocas em 2023, foram 53 jogos pelo clube, com oito gols e cinco assistências. Lelê deve disputar posição com Pedro Raul, emprestado pelo Corinthians.

Lelê tem chance de jogar estreia no Brasileiro

A tendência é de que o treinador Léo Condé possa contar com o atacante para a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o RB Bragantino, na próxima segunda-feira (31). Além disso, Lelê poderá ser inscrito na Copa do Brasil e no mata-mata da Copa do Nordeste (em caso de classificação alvinegra).

