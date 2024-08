Oitavas da Libertadores: Fluminense terá reforço de novas contratações contra o Grêmio

Mano Menezes terá reforços na Libertadores (FOTO DE MARCELO GONÇALVES E MARINA GARCIA / FLUMINENSE FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 16:53 • Rio de Janeiro

O Fluminense vai contar com cinco reforços para a partida de ida das oitavas de final contra o Grêmio pela Libertadores. A partida, que acontece nesta terça-feira (13), às 19h (de Brasília), deve marcar a reestreia de Thiago Silva com a camisa tricolor na competição continental. Facundo Bernal, Ignácio, Nonato e Kevin Serna também serão inscritos no torneio.

Dos cinco novos nomes, apenas Bernal ainda não atuou pelo Tricolor. O volante, que chegou com muitos holofotes do Defensor (URU), foi relacionado pela primeira vez contra o Vasco, no último sábado (10), mas não entrou em campo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

A derrota para o rival carioca marcou também a estreia de Ignácio, que apesar de ter sido vazado duas vezes com a zaga do Clube das Laranjeiras, fez uma boa partida. Porém, mesmo inscrito, o novo contratado só estará disponível caso o Fluminense avance para as quartas de final. O camisa quatro foi suspenso quando ainda atuava pelo Sporting Cristal e está fora do confronto.

Caso o Tricolor avance, o regulamento da Libertadores permite ainda mais três trocas nos cinquenta inscritos na competição. Os novos jogadores herdarão a numeração dos atletas que deixaram a relação da Libertadores. Para as cinco adições, saem: Marlon, Douglas Costa, Alexandre Jesus, Calegari e Marcos Pedro.

➡️ Mano Menezes revela condição de titular para jogo contra Grêmio, pela Libertadores

Confira os 50 jogadores inscritos para a Libertadores e seu respectivo número de camisa:

1 - Fábio

2 - Samuel Xavier

3 - Thiago Silva

4 - Ignácio

5 - Alexsander

6 - Diogo Barbosa

7 - André

8 - Martinelli

9 - John Kennedy

10 - Paulo Henrique Ganso

11 - Keno

12 - Marcelo

13 - Felipe Andrade

14 - Germán Cano

15 - Matheus Reis

16 - Nonato

17 - Jan Lucumí

18 - Lelê

19 - Kauã Elias

20 - Renato Augusto

21 - Jhon Arias

22 - Gabriel Pires

23 - Guga

24 - Kevyn

25 - Antônio Carlos

26 - Manoel

27 - Felipe Alves

28 - Arthur

29 - Thiago Santos

30 - Felipe Melo

31 - Facundo Bernal

32 - Isaac

33 - Loiola

35 - Wallace

37 - Agner

38 - Freitas

40 - Isaque

41 - Kayky Almeida

42 - Thiago Henrique

45 - Lima

46 - Justen

47 - Rafael Monteiro

50 - Gustavo Ramalho

52 - Dohmann

53 - João Henrique

55 - Jhonny

77 - Marquinhos

80 - David Terans

90 - Kevin Serna

98 - Vitor Eudes