Grêmio tem desfalque de peso para partida contra o Fluminense pela Libertadores

Renato terá dor de cabeça para escalar Grêmio (Foto: Heber Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 15:02 • Porto Alegre (RS)

O técnico Renato Gaúcho terá problemas para escalar o Grêmio para a partida contra o Fluminense pela Libertadores, nesta terça-feira (13), às 19h (de Brasília). O atacante Diego Costa sentiu dores no púbis e está fora do confronto que abre as oitavas de final da competição continental. A tendência é que o recém-chegado, Braithwaite, seja o substituto.

Diego já não entrava em campo há dois meses. O atacante tinha uma lesão muscular. Nas oitavas da Copa do Brasil, em duelo contra o Corinthians, ele voltou a jogar. Porém, após a partida, Diego sentiu dores no púbis e não treinou na manhã desta segunda-feira (12).

O substituto deve ser Braithwaite. O dinamarquês foi inscrito para as oitavas de final da Libertadores e está apto a atuar. No último sábado (10), o estreante marcou dois gols na vitória do tricolor sobre o Cuiabá por 3 a 1.

O Grêmio entra em campo na terça-feira (13), contra o Fluminense, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba. Até o momento, cerca de 13 mil ingressos foram vendidos.