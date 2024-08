Grêmio x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Grêmio e Fluminense se enfrentam na Libertadores pelo jogo de ida, nesta terça (13) (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Publicada em 12/08/2024 - 15:00

O Grêmio recebe o Fluminense nesta terça-feira (13), às 19h (de Brasília), pelo confronto do mata-mata da Libertadores. O jogo acontece no estádio Couto Pereira, em Curitiba, em virtude do Imortal ainda não ter a Arena disponível. A transmissão fica por conta do canal fechado ESPN e do serviço de streaming Disney+.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Grêmio e Fluminense (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X FLUMINENSE

JOGO DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: domingo, 12 de agosto de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney +

🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG);

🚩 Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Cristian Navarro (ARG);

🖥️ VAR: Silvio Trucco (ARG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesin; Rodrigo Ely, Jemerson e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Reinaldo e Carballo; Soteldo, Diego Costa e Cristaldo.

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Thiago Silva, Thiago Santos, Samuel Xavier e Diogo Barbosa; André, Ganso e Martinelli; Arias, Serna e Kauã Elias.