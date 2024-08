Oitavas da Libertadores: Fluminense busca quebrar tabu de cinco anos diante do Grêmio

Reinaldo, jogador do Grêmio, disputa lance com Samuel Xavier jogador do Fluminense durante partida no estádio Francisco Stedile pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Giancarlo Santorum/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 17:45 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (13), o Fluminense enfrenta o Grêmio a partir de 19h (Brasília), no Couto Pereira, em jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, e além das baixas temperaturas, precisará lidar com um tabu que já perdura cinco anos: vencer a equipe gaúcha.

A última vez que o clube carioca venceu o Grêmio foi em 2019 pelo Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Marcão venceu a partida por 2 a 1 com gols de Nenê e Caio Henrique; Patrick Machado descontou para o Tricolor gaúcho.

Neste mesmo ano, aconteceu o histórico 5 a 4 para o Fluminense em Porto Alegre. O dono da casa conseguiu uma vantagem de 3 a 0 em poucos minutos. O Flu respondeu com dois gols ainda no primeiro tempo. Mais tarde, os cariocas conseguiram a virada, ficando 4 a 3, mas o Grêmio igualou o placar novamente. O gol da vitória do Fluminense foi marcado apenas nos minutos finais.

Os gols foram marcados por Yony Gonzáles, duas vezes, Luciano, Matheus Ferraz e Pedro, de pênalti. Do lado do Imortal, André, Everton Cebolinha, Jean Pyerre e Kannemann.

Edenilson, jogador do Grêmio, disputa lance com Germán Cano durante partida no estádio Francisco Stedile pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Desde então foram sete jogos entre as equipes pelo Brasileirão e todos terminaram com a vitória do Grêmio. O último confronto entre os tricolores foi no jogo de ida do campeonato nacional. A equipe gaúcha venceu por 1 a 0 com gol de Gustavo Nunes.

Pela Libertadores, os clubes se enfrentaram apenas duas vezes, ambas pela fase de grupos de 2013. Na ocasião, o Grêmio levou a melhor por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos, com gols de Hernán Barcos, André Santos e Eduardo Vargas; na Arena, o empate em 0 a 0 prevaleceu.

