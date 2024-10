O que o Fluminense precisa para não ser rebaixado?

Fluminense precisa melhorar aproveitamento para escapar da degola (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

A vitória do Fluminense diante do Cruzeiro por 1 a 0, na quinta-feira (3), tirou o clube momentaneamente da zona de rebaixamento do Brasileirão, mas a situação do tricolor carioca ainda é delicada. Com apenas 30 pontos em 28 jogos, o Fluminense precisa marcar mais 15 se quiser ter risco quase nulo de disputar a Série B do próximo ano.

Ainda não há uma certeza matemática de quantos pontos são necessários para não ser rebaixado este ano, ainda mais considerando que nenhum time da parte de baixo da tabela tem conseguido se desgarrar. Mas é possível usar as outras edições do Brasileirão para se ter uma projeção.

Desde que o Campeonato Brasileiro passou a contar com 20 clubes, em 2006, em apenas duas ocasiões o 16º colocado — a posição derradeira para se manter na elite — somou mais do que 45 pontos. Isso aconteceu com o Juventude, em 2021, e com o próprio Fluminense, em 2009. Nessas ocasiões, eles somaram 46 pontos.

Em todas as outras edições, quem chegou a 45 pontos ao final da 38ª rodada se safou da degola. Em 2019, o Ceará precisou de apenas 39 pontos para se assegurar na Série A, num caso totalmente fora da curva.

Assim, se conseguir chegar aos 45 pontos, o Fluminense terá ótimas chances de seguir na elite do futebol nacional. O problema é que, para tanto, o time carioca terá que somar 50% dos pontos que ainda tem em disputa. E o aproveitamento atual é de apenas 35%.

Nos últimos dez jogos, o Fluminense terá cinco confrontos em casa — incluindo o duelo atrasado com o Athletico-PR. O time também tem o clássico com o Flamengo no Maracanã, mas nesse caso como visitante.