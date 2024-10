Marcelo está suspenso para o Fla-Flu (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense recebeu oito cartões amarelos durante a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, na última quinta-feira (3), e se tornou o clube que mais recebeu a penalidade no Brasileirão. Com a constância de punições, o Tricolor já sofreu com desfalques importantes na luta para se livrar do Z4.

No duelo, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense já entrou em campo desfalcado de Diogo Barbosa e Cano, suspensos. Além dos dois jogadores, seis outros do Tricolor estavam pendurados: Fábio, Bernal, Marcelo, Keno, Thiago Silva e Marquinhos.

Vale lembrar que, durante o jogo com o Cruzeiro no primeiro turno do Brasileirão, o Fluminense também não pode contar com três atletas, devido a cartões recebidos no confronto anterior. Na época, Felipe Melo havia sido expulso, com vermelho direto, e, Ganso e Guga receberam o terceiro amarelo.

Após os oito recebidos esta quinta-feira (3), o Fluminense se tornou o clube da Série A com mais cartões amarelos na atual temporada, com 86. No quadro geral de penalidades, o Tricolor (91) é o segundo do Brasileirão, atrás apenas do Atlético-GO (96), que recebeu 84 amarelos e 12 vermelhos.

Com as novas penalizações, o Tricolor terá mais duas baixas confirmadas para a próxima rodada do campeonato, já que Marcelo e Keno vão precisar cumprir suspensão.

Fluminense venceu por 1 a 0 o Cruzeiro em partida pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O próximo confronto do Fluminense será depois da data Fifa. O Tricolor enfrentará o Flamengo, em um dos maiores clássicos do Brasil, para continuar em busca da permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será no dia 17 de outubro, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada da competição.