Fluminense tem a segunda tabela mais difícil dentre os clubes que lutam contra o Z4

Mano Menezes comandado treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 08:40 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense tem a segunda sequência mais difícil na tabela dentre os clubes que lutam contra o rebaixamento no Brasileirão. Apenas o Vitória possui desafios mais complicados do que o Tricolor.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

A equipe de Mano Menezes tem compromissos difíceis contra Internacional, Fortaleza e Palmeiras, que estão entre os cinco primeiros colocados na classificação. Por outro lado, o Time de Guerreiros também tem compromissos diretos na batalha contra o Z4 diante de Criciúma, Athletico-PR e Cuiabá.

A questão é que a pontuação somada dos adversários do Fluminense nas últimas seis rodadas chega a 276 pontos. O Vitória, que enfrenta Botafogo, Fortaleza e Flamengo, encara adversários que juntos somam 299 pontos.

O Athletico-PR enfrenta adversários que somam 279 pontos, o que faria com que o Furacão tenha uma sequência mais complicada do que a do Fluminense. No entanto, a equipe tem um jogo a menos por fazer contra o Atlético-MG válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sequência dos clubes que lutam contra o rebaixamento

Vitória - Corinthians, Criciúma (F), Botafogo (F), Fortaleza, Grêmio e Flamengo (F) - 299 pontos

Corinthians - Vitória (F), Cruzeiro, Vasco, Criciúma (F), Bahia e Grêmio (F) - 247 pontos

Fluminense - Internacional (F), Fortaleza, Criciúma, Athletico-PR (F), Cuiabá e Palmeiras (F) - 276 pontos

Criciúma - Cruzeiro (F), Vitória, Fluminense (F), Corinthians, Flamengo e Bragantino (F) - 250 pontos

Bragantino - Atlético-GO (F), São Paulo, Internacional (F), Cruzeiro, Athletico-PR (F) e Criciúma - 250 pontos

Athletico-PR - São Paulo (F), Atlético-MG, Atlético-GO, Bahia (F), Fluminense, Bragantino e Atlético-MG (F) - 279 pontos

Juventude - Bahia, Grêmio (F), Cuiabá, Atlético-MG (F), São Paulo (F) e Cruzeiro - 252 pontos

Fluminense depende apenas de si

Apesar da dificuldade na tabela, o Fluminense depende apenas de si para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro em 2025. Segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Tricolor tem 15,1% de chance de ser rebaixado.

Caso vença os três confrontos em casa contra Fortaleza, Criciúma e Cuiabá, a equipe de Mano Menezes tem grandes chances de se livrar do risco de um descenso antes mesmo da última rodada. As próximas semanas serão decisivas.